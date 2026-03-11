|
11.03.2026 06:31:29
Asustek Computer legte Quartalsergebnis vor
Asustek Computer lud am 10.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS lag bei 15,36 TWD. Im letzten Jahr hatte Asustek Computer einen Gewinn von 2,21 TWD je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal hat Asustek Computer 202,93 Milliarden TWD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 153,92 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 59,99 TWD. Im letzten Jahr hatte Asustek Computer einen Gewinn von 42,27 TWD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite standen 738,90 Milliarden TWD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 587,09 Milliarden TWD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.