Asustek Computer legte Quartalsergebnis vor

Asustek Computer lud am 10.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 15,36 TWD. Im letzten Jahr hatte Asustek Computer einen Gewinn von 2,21 TWD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Asustek Computer 202,93 Milliarden TWD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 153,92 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 59,99 TWD. Im letzten Jahr hatte Asustek Computer einen Gewinn von 42,27 TWD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 738,90 Milliarden TWD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 587,09 Milliarden TWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at