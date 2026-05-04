ATX und DAX drehen ins Minus -- Asiens Börsen letztlich fester

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt rutschen in die Verlustzone ab. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt dreht am Mittag ins Minus.

Der ATX startete 0,01 Prozent höher bei 5.795,34 Punkten und legt anschließend weiter zu, bevor er in den roten Bereich abrutscht.

Der Wiener Aktienmarkt startet nach dem verlängerten Wochenende am Montag mit einer leichten Tendenz nach oben in die neue Handelswoche.

Auch das europäische Umfeld verzeichnet größtenteils leichte Zugewinne. Ins Blickfeld rückten neben der Straße von Hormuz neuerliche Zolldrohungen durch US-Präsident Donald Trump gegen die EU. Lange war es im Zollstreit zwischen den USA und der EU ruhig geblieben, doch kurz vor dem Wochenende ließ Trump die Situation eskalieren: Auf Truth Social kündigt er an, den Zoll auf Auto- und Lastwagenimporte aus der Europäischen Union in die USA auf 25 Prozent zu erhöhen. Der neue Satz soll ab kommender Woche gelten. "Sie haben sich nicht an die Vereinbarung gehalten, die wir getroffen haben", begründete Trump seine Entscheidung.

Im Iran-Krieg kündigte indes Trump an, dass die US-Marine ab Montagfrüh in der Straße von Hormuz festsitzende Schiffe aus der Meerenge heraus "geleiten". Für den Fall etwaiger Behinderungen der Initiative "Projekt Freiheit" drohte Trump auf seiner Plattform Truth Social, dagegen mit Härte vorzugehen. Viele Details zum Ablauf der Initiative ließ Trump jedoch offen. Der Iran warnte die USA umgehend vor Aktionen in der strategisch wichtigen Meerenge.

Unternehmensseitig ist am Montag wenig zu erwarten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex bewegt sich auf rotem Terrain.

Der DAX notierte zur Startglocke 0,07 Prozent tiefer bei 24.274,5 Zählern. Im Anschluss kann er leicht zulegen, bevor er in die Verlustzone rutscht.

Nach dem langen Wochenende zeigt sich der DAX am Montag von seiner positiven Seite.

Die Nachrichtenlage bleibt derweil angespannt - und das nicht nur hinsichtlich des Nahost-Kriegs. Denn in seinem Unmut über Europa und vor allem Deutschland hat US-Präsident Trump am Freitag auf seiner Plattform Truth Social eine kräftige Anhebung der US-Zölle auf Fahrzeuge aus der EU angekündigt. Die EU-Kommission behält sich Gegenmassnahmen vor, sollte Trump seine Ankündigung tatsächlich wahr machen.

An Trump-Drohungen hat sich der Markt allerdings auch ein Stück weit gewöhnt. Sie seien in der Vergangenheit teilweise Verhandlungsmasse gewesen oder angepasst worden, kommentierte Marktanalyst Jens Klatt vom Broker XTB. Und auch jetzt seien rasche bilaterale Gespräche zwischen den USA und der EU mit deutschen Herstellern sehr wahrscheinlich.

WALL STREET

Nach einem starken April starteten die US-Börsen mehrheitlich positiv in den Mai. Positive Impulse kamen vor allem von Apple und einer insgesamt robust verlaufenden Berichtssaison, die die Stimmung trotz geopolitischer Risiken stützt.

Der Dow Jones Industrial gab nach anfänglichen Gewinnen leicht nach und schloss 0,31 Prozent bei 49.499,27 Punkten im Minus, während der Vortag noch deutliche Zuwächse gebracht hatte.

Der NASDAQ Composite legte dagegen weiter zu und markierte ein neues Rekordhoch. Am Ende ging es um 0,89 Prozent auf 25.114,44 Punkte nach oben. Auch der S&P 500 erreichte intraday Bestmarken und beendete den Handel im Plus.

Solide US-Konjunkturdaten und starke Unternehmenszahlen wirken stabilisierend. Wachstumssignale aus Industrie und Dienstleistung überlagern derzeit Sorgen über Ölpreise und geopolitische Risiken. Trotz Unsicherheiten zeigen sich die US-Aktienmärkte damit robust. Im Mittelpunkt stehen weiter Unternehmensgewinne, die den Ton an den Börsen bestimmen.

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Montag mit Gewinnen.

In Tokio notierte der Nikkei 225 am Freitag letztlich 0,38 Prozent im Plus bei 59.513,12 Punkten. Am Montag bleibt er geschlossen.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite zum Wochenende schlussendlich 0,11 Prozent im Plus bei 4.112,16 Zählern. Auch er bleibt in Feiertagspause.

In Hongkong stieg der Hang Seng letztlich 1,24 Prozent und notierte bei 26.095,88 Punkten.

Die Aktienmärkte in Ostasien zeigten sich im Handelsverlauf am Montag überwiegend mit Gewinnen. Nachdem am Freitag, dem 1. Mai, weder in China, Südkorea, Singapur, Taiwan oder Hongkong gehandelt wurde, pausierte zu Beginn der neuen Woche das Geschäft in China und Tokio feiertagsbedingt. Klarer Ausreisser nach oben war die Börse in Seoul, wo der Kospi einen Satz nach oben macht und auf einem Rekordhoch stand.

Allenfalls für etwas Zuversicht sorgten laut Händlern Pläne von US-Präsident Donald Trump, in der Straße von Hormus festsitzende Schiffe zu eskortieren. Wie genau dies geschehen solle, sagte er nicht. Zugleich warnte der Iran vor einem solchen Eingreifen. Bei den Ölpreisen sorgt die Trump-Ankündigung für keine Entlastung, Brent-Öl kostet aktuell knapp 109 Dollar. Zuvor bereits hatte der Iran erklärt, die USA hätten über Pakistan auf seinen 14-Punkte-Vorschlag geantwortet und man prüfe die Antwort. Allerdings hieß es dazu wiederum von Trump, es sei unwahrscheinlich, dass dies akzeptiert werde.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX