Ateam legte Quartalsergebnis vor

Ateam hat am 13.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.01.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 3,54 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ateam ein Ergebnis je Aktie von 23,18 JPY vermeldet.

Umsatzseitig standen 5,79 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 1,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ateam 5,86 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at