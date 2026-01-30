ATOM LIVIN TECH präsentierte Quartalsergebnisse

ATOM LIVIN TECH hat sich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 35,63 JPY. Im Vorjahresviertel hatte ATOM LIVIN TECH 39,89 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,87 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 2,86 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at