Atradius: Deutsche Wirtschaft profitiert nicht von globalem Soft Landing

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Nach herausfordernden Jahren deutet sich nach einer Analyse des Kreditversicherers Atradius derzeit aufgrund einer zurückgehenden Inflation ein Soft Landing für die Weltwirtschaft an - die Aussichten für die deutsche Wirtschaft bleiben aber dennoch angespannt. "Trotz einer möglichen Erholung der globalen Konjunktur bleibt Deutschland für die europäische Wirtschaft ein Schwachpunkt", sagte Frank Liebold, Country Director Deutschland bei Atradius.

In seinem halbjährlichen Wirtschaftsausblick schätzt der internationale Kreditversicherer, dass das globale Wachstum in diesem Jahr bei 2,6 Prozent liegen wird, ein Plus von 0,5 Prozent gegenüber den Erwartungen vor sechs Monaten. In der Eurozone wird mit einem Wachstum von 0,8 Prozent gerechnet, während für Deutschland ein Nullwachstum erwartet wird. Die Inflation sei in den vergangenen zwei Jahren zurückgegangen und nähere sich nun den Zielen der Zentralbanken. Vor allem in der Eurozone befinde sich die Inflation auf einem deutlichen Abwärtspfad und dürfte 2024 unter die Marke von 2 Prozent fallen.

Für Deutschland ständen die Zeichen dennoch nicht auf Entspannung. Nach wie vor belasteten die Unternehmen hierzulande die hohen Energiepreise, der Fachkräftemangel, die schlechte Auftragslage oder auch die überbordende Bürokratie. Ein Beleg für die schwierige Lage der deutsche Industrie seien auch die jüngsten Außenhandelszahlen, die steigende Zahl an Insolvenzen und die schlechter werdende Zahlungsmoral.

Eine Belebung der Konjunktur durch Impulse aus dem Ausland sei ebenfalls nicht zu erwarten. "Die US-amerikanische Wirtschaft ist zwar stabiler als erwartet, jedoch hält sich die Inflation hartnäckiger als in der Eurozone", so Liebold. Mit einer Senkung der Leitzinsen und einer Änderung am protektionistischen Kurs der USA sei nicht zu rechnen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mod

(END) Dow Jones Newswires

August 01, 2024 06:30 ET (10:30 GMT)