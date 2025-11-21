|
21.11.2025 06:31:44
ATREM präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
ATREM hat am 19.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,11 PLN präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ATREM ein EPS von 0,750 PLN je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 82,38 Prozent auf 89,7 Millionen PLN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 49,2 Millionen PLN in den Büchern gestanden.
