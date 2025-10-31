AtriCure präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

AtriCure hat am 29.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

AtriCure hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,170 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat AtriCure mit einem Umsatz von insgesamt 134,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 115,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 15,84 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at