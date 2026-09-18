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WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103

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Kursentwicklung 18.09.2026 15:58:50

ATX aktuell: ATX schwächelt nachmittags

ATX aktuell: ATX schwächelt nachmittags

Der ATX zeigt sich derzeit mit negativen Notierungen.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 1,00 Prozent schwächer bei 6 796,47 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 192,580 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0,019 Prozent leichter bei 6 863,69 Punkten, nach 6 865,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6 789,10 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 873,94 Punkten verzeichnete.

ATX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Verluste von 1,34 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 18.08.2026, den Stand von 6 642,38 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 18.06.2026, einen Stand von 6 527,41 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 18.09.2025, einen Stand von 4 635,87 Punkten auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 27,00 Prozent zu. 6 914,35 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Bei 5 007,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 5,62 Prozent auf 176,60 EUR), Raiffeisen (+ 0,41 Prozent auf 61,20 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,33 Prozent auf 30,00 EUR), Österreichische Post (-0,16 Prozent auf 31,40 EUR) und Andritz (-0,35 Prozent auf 84,40 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Erste Group Bank (-3,10 Prozent auf 118,70 EUR), Vienna Insurance (-2,81 Prozent auf 69,10 EUR), UNIQA Insurance (-2,56 Prozent auf 18,26 EUR), Wienerberger (-2,40 Prozent auf 17,50 EUR) und Lenzing (-2,13 Prozent auf 20,65 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 255 935 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 45,915 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,77 zu Buche schlagen. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,48 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Erste Group Bank AG 118,80 -3,02% Erste Group Bank AG
Lenzing AG 20,50 -2,84% Lenzing AG
OMV AG 72,05 -0,14% OMV AG
Österreichische Post AG 31,50 0,16% Österreichische Post AG
Raiffeisen 61,55 0,98% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 29,20 -2,34% Schoeller-Bleckmann
UNIQA Insurance AG 18,36 -2,03% UNIQA Insurance AG
Vienna Insurance 69,90 -1,69% Vienna Insurance
Wienerberger AG 17,34 -3,29% Wienerberger AG

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ATX 6 798,18 -0,97%

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