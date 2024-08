ATX Prime-Wert ZUMTOBEL-Aktie: ZUMTOBEL-Dividende niedriger

Im Zuge der Hauptversammlung von ATX Prime-Wert ZUMTOBEL am 02.08.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2024 in Höhe von 0,25 EUR je Aktie vereinbart. So fiel die ZUMTOBEL-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 37,50 Prozent. 17,26 Mio. EUR werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Im Vorjahresvergleich wurde die Gesamtausschüttung somit um 14,30 Prozent angehoben.

ZUMTOBEL-Aktien-Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging der ZUMTOBEL-Titel via wien bei einem Wert von 5,60 EUR aus dem Geschäft. Am 05.08.2024 wird die ZUMTOBEL-Aktie Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem ZUMTOBEL-Titel optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenauszahlung an die ZUMTOBEL-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Der ZUMTOBEL-Titel verzeichnet für das Jahr 2024 eine Dividendenrendite von 4,18 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verringert, damals betrug sie noch 5,62 Prozent.

Gegenüberstellung von ZUMTOBEL-Aktienkurs und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Kurs von ZUMTOBEL via wien um 24,32 Prozent reduziert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 231,49 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

ZUMTOBEL- Dividendenaussichten

Für das Jahr 2025 sehen FactSet-Experten eine Senkung der Dividende auf 0,24 EUR voraus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Erhöhung auf 4,36 Prozent bedeuten.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Aktie ZUMTOBEL

ZUMTOBEL ist ein ATX Prime-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 240,186 Mio. EUR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von ZUMTOBEL beträgt aktuell 10,49. 2024 setzte ZUMTOBEL 1,127 Mrd. EUR um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 0,57 EUR.

Redaktion finanzen.at