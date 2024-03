AUA-Betriebsversammlung beschloss Warnstreik bis heute 17.00 Uhr

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Statement der AUA und der WKÖ ---------------------------------------------------------------------

Die Betriebsversammlung des fliegenden Personals der Austrian Airlines (AUA) hat überraschend einen Warnstreik bis heute, 17.00 Uhr, beschlossen. Grund für den Streik seien die stockenden Kollektivvertragsverhandlungen und die "sehr schlechte Bezahlung" innerhalb der Lufthansa-Gruppe, so der Vorsitzender des vida-Fachbereichs Luftfahrt, Daniel Liebhart, zur APA. Aufgrund der Betriebsversammlung am Freitagvormittag musste die AUA bereits über 100 Flüge streichen.

Da es nun auch kurzfristig zu Flugplan-Änderungen kommen kann bittet die AUA ihre Kunden, den Flugstatus online zu überprüfen. Passagiere, die über ein Reisebüro gebucht haben, mögen bitte dieses kontaktieren. Aktuell, am frühen Freitagnachmittag, würden 20 Destinationen geprüft, wie doch noch ein Flug zustande kommen könne.

Von Seiten der AUA hieß es Freitagnachmittag zur APA, man habe sich beim ursprünglichen Angebot an der Jahresinflation im Euro-Raum von 4,5 Prozent orientiert, sei aber bereit auf die rollierende Teuerung in Österreich von 6,6 Prozent (von März 2023 bis Februar 2024) aufzustocken, wenn es auch von Seiten der Gewerkschaft vida Bewegung gibt. Gemeint seien dabei beispielsweise eine Verlängerung der Laufzeit der Kollektivvertrags-Vereinbarung oder Einmalzahlungen. "Statt am eigenen Ast der AUA-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter zu sägen, wäre es wohl klüger, auf den Verhandlungstisch zurückzukehren und hier eine tragfähige Lösung zu suchen", so der WKÖ-Obmann der Berufsgruppe Luftfahrt, Günther Ofner, in einer Aussendung.

Die Forderung der vida hingegen würde, unter Einberechnung weiterer Entgegenkommen wie etwa bei Freizeitregelungen, für einige Gehaltsstufen Gehaltssprünge von 40 Prozent bringen, warnte heute die AUA.

