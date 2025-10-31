AUDI Aktie
WKN: 675700 / ISIN: DE0006757008
|
31.10.2025 13:43:00
Audi vervielfacht Gewinn - mit eher schwachen Zahlen
Im dritten Quartal hat Audi deutlich mehr verdient als im Vorjahr. Doch der rechnerische Gewinnsprung trügt. Und die nächsten Probleme drohen schon.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
