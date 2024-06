Aufholjagd: Hyundai und Kia verkleinern den Rückstand zu Tesla

• Hyundai und Kia werden stärker auf EV-Markt in den USA• Lücke zu Tesla wird immer kleiner• Hyundai Motor Group ist "bescheiden und hungrig"

In den Markt für Elektrofahrzeuge in den USA kommt Bewegung und die Konkurrenz für Tesla wird stärker. So ist der Abstand zwischen der Hyundai Motor Group, also Hyundai und Kia, und Tesla auf dem US-Markt innerhalb der vergangenen fünf Jahre deutlich kleiner geworden. Wie Teslarati berichtet, habe sich die Lücke auf etwa 33 Prozent reduziert, denn Hyundai und Kia erfreuen sich einer hohen Nachfrage nach ihren Elektrofahrzeugen.

Riesige Lücke wird kleiner

Bis Mai machten die Verkäufe von Hyundai und Kia 11,2 Prozent der EV-Verkäufe in den USA aus, wie aus Daten der Korean Automobile & Mobility Association hervorgeht. Im Jahr 2020 hatte der Anteil noch 3,2 Prozent betragen, 2021 war er auf 3,4 Prozent gestiegen, bevor er 2022 auf 10,6 Prozent angewachsen war. Nachdem er im vergangenen Jahr wieder auf 6,8 Prozent zurückgegangen war, wuchs der Anteil in diesem Jahr nun wieder und lag bei über 11 Prozent.

In einem Interview mit Elektrec betonte Hyundai Motor America-CEO Randy Parker, der Autohersteller sei "bescheiden und hungrig", sich von der Konkurrenz abzuheben. Und dies zeigt sich bereits im intensiven Wettbewerb um die Vorherrschaft auf dem US-EV-Markt. Die südkoreanischen Marken kristallisieren sich immer deutlicher als Teslas stärkste Konkurrenten heraus.

Während der Abstand Teslas zu Hyundai und Kia noch im Jahr 2020 zwischen Januar und Mai 73,2 Prozent betragen hatte, war er bis 2022 schon auf nur noch 52,9 Prozent geschrumpft. Im ersten Halbjahr 2023 hatte die Lücke noch bei 40,5 Prozent gelegen, bevor es in diesem Jahr zuletzt auf etwas über 30 Prozent zurückgegangen war. Hyundai und Kia verkaufen damit die zweitmeisten Elektrofahrzeuge in den USA - direkt hinter dem Musk-Konzern.

Starke Marktpräsenz

Hyundai und Kia können ihre Marktpräsenz dabei insbesondere durch die Umsetzung wettbewerbsfähiger Preisstrategien aber auch die Einführung neuer EV-Modelle stärken.

"Wir verzeichnen weiterhin großen Erfolg mit unserem umweltfreundlichen Angebot mit einer Gesamtsteigerung von 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Sowohl Elektrofahrzeuge als auch Hybride erfreuen sich weiterhin zunehmender Beliebtheit. Hyundais neuestes Hybridfahrzeug, der Santa Fe 2024, verzeichnet im Jahresvergleich einen Zuwachs von 116 Prozent und unsere preisgekrönte IONIQ 5-Familie verzeichnet einen Zuwachs von 82 Prozent. Wir sind stolz, auch bekannt geben zu können, dass Hyundai die meistausgezeichnete Elektrofahrzeugpalette der Branche in Amerika hat", zitiert Teslarati Randy Parker.

Redaktion finanzen.at