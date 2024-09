Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Gewinne

Am Montag sprang der Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich um 0,28 Prozent auf 4 971,83 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,221 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,043 Prozent leichter bei 4 955,87 Punkten in den Montagshandel, nach 4 957,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 924,18 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 973,26 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Der Euro STOXX 50 stand vor einem Monat, am 02.08.2024, bei 4 638,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, lag der Euro STOXX 50 bei 4 983,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 282,64 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 10,17 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 380,97 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,33 Prozent auf 39,72 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,27 Prozent auf 495,50 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,25 Prozent auf 97,38 EUR), SAP SE (+ 1,08 Prozent auf 199,86 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,66 Prozent auf 25,88 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Airbus SE (ex EADS) (-1,38 Prozent auf 136,90 EUR), Eni (-1,18 Prozent auf 14,72 EUR), adidas (-0,86 Prozent auf 230,00 EUR), BMW (-0,81 Prozent auf 83,14 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,72 Prozent auf 3,74 EUR) unter Druck.

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 3 878 595 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 336,843 Mrd. Euro den größten Anteil.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

2024 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 9,07 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at