Aufschläge in Europa: So performt der STOXX 50 am Montagnachmittag

Am ersten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Europa optimistisch.

Um 15:42 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,62 Prozent stärker bei 4 383,71 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,192 Prozent fester bei 4 365,18 Punkten in den Montagshandel, nach 4 356,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 394,57 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 365,18 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Der STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 09.08.2024, mit 4 351,03 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 571,45 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 3 959,24 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,13 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,35 Prozent auf 46,23 CHF), HSBC (+ 1,73 Prozent auf 6,60 GBP), Rio Tinto (+ 1,40 Prozent auf 45,79 GBP), Zurich Insurance (+ 1,35 Prozent auf 496,10 CHF) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,27 Prozent auf 38,96 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Roche (-4,12 Prozent auf 262,90 CHF), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,96 Prozent auf 57,89 EUR), Reckitt Benckiser (-0,88 Prozent auf 44,98 GBP), AstraZeneca (-0,54 Prozent auf 125,82 GBP) und Richemont (-0,04 Prozent auf 119,65 CHF).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 11 374 701 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 521,352 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Mit 9,60 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HSBC-Aktie an.

