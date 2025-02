NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB auf "Underperform" mit einem Kursziel von 45 Franken belassen. Die Aktien der Elektronikbranche hätten jüngst stark unter der Aussicht auf einen möglicherweise geringeren Energiebedarf für die Anwendung Künstlicher Intelligenz gelitten, schrieb Analyst Chad Dillard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eigene Erhebungen in Zusammenarbeit mit dem früheren Datencenter-Chef von Microsoft hätten diese am Markt existierenden Sorgen jedoch abgemildert. Die längerfristigen Wachstumsaussichten seien mit weniger Risiken behaftet als befürchtet./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2025 / 02:12 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2025 / 02:12 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.