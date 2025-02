ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ABB nach einem Treffen mit dem Chef Morten Wierod auf "Neutral" mit einem Kursziel von 49 Franken belassen. Dieser habe mit Blick auf die Elektrifizierung von Datenzentren rund um Künstliche Intelligenz unverändert einen positiven Ton angeschlagen, schrieb Analyst Andre Kukhnin in einer am Montag vorliegenden Studie. Daran änderten auch Nachrichten über etwaige geringere Leasing-Investitionen von Microsoft in Datenkapazitäten nichts./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2025 / 16:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2025 / 16:06 / GMT





