Vonovia Aktie

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WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

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DAX-Performance im Fokus 06.08.2026 12:26:45

Aufschläge in Frankfurt: DAX mittags stärker

Aufschläge in Frankfurt: DAX mittags stärker

Für den DAX geht es heute aufwärts.

Am Donnerstag erhöht sich der DAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,28 Prozent auf 26 199,10 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,186 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,038 Prozent auf 26 116,27 Punkte an der Kurstafel, nach 26 126,30 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 26 081,69 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 26 206,59 Punkten.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 1,33 Prozent nach oben. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 06.07.2026, den Stand von 25 817,89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, lag der DAX bei 24 918,69 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 06.08.2025, den Wert von 23 924,36 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,76 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 403,81 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Deutsche Telekom (+ 6,13 Prozent auf 29,10 EUR), Henkel vz (+ 4,10 Prozent auf 79,68 EUR), Zalando (+ 2,74 Prozent auf 25,13 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,08 Prozent auf 42,17 EUR) und Brenntag SE (+ 1,81 Prozent auf 64,20 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Scout24 (-5,82 Prozent auf 71,95 EUR), Siemens (-5,56 Prozent auf 270,05 EUR), Beiersdorf (-1,31 Prozent auf 81,12 EUR), Vonovia SE (-0,80 Prozent auf 20,97 EUR) und Infineon (-0,45 Prozent auf 59,81 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 640 889 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 219,113 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Mit 7,17 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com,DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

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Aktien in diesem Artikel

adidas 163,55 -0,21% adidas
Beiersdorf AG 80,96 -0,83% Beiersdorf AG
Brenntag SE 64,00 -0,84% Brenntag SE
Deutsche Telekom AG 28,96 -0,62% Deutsche Telekom AG
Fresenius Medical Care (FMC) St. 42,07 0,67% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Henkel KGaA Vz. 79,84 0,48% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 62,59 4,49% Infineon AG
Scout24 74,20 3,13% Scout24
Siemens AG 280,20 2,60% Siemens AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 76,22 1,14% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 21,04 1,25% Vonovia SE
Zalando 24,73 -1,94% Zalando

Indizes in diesem Artikel

DAX 26 319,45 0,69%

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