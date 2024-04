Aufschläge in Frankfurt: MDAX mittags stärker

Der MDAX gewinnt am Mittag an Fahrt.

Um 12:10 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,36 Prozent stärker bei 26 020,50 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 242,709 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,004 Prozent höher bei 25 927,79 Punkten, nach 25 926,74 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 25 927,79 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26 053,32 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der MDAX bereits um 2,08 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 18.03.2024, notierte der MDAX bei 26 136,35 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 18.01.2024, den Wert von 25 552,88 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 18.04.2023, einen Wert von 27 972,75 Punkten auf.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,05 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 286,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Sixt SE St (+ 7,51 Prozent auf 93,00 EUR), AIXTRON SE (+ 5,59 Prozent auf 22,68 EUR), HelloFresh (+ 4,85) Prozent auf 6,48 EUR), Lufthansa (+ 3,93 Prozent auf 6,55 EUR) und PUMA SE (+ 1,81 Prozent auf 42,17 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil HENSOLDT (-4,46 Prozent auf 36,82 EUR), WACKER CHEMIE (-2,42 Prozent auf 104,95 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,13 Prozent auf 133,30 EUR), Telefonica Deutschland (-2,09 Prozent auf 2,35 EUR) und Nemetschek SE (-1,31 Prozent auf 83,00 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3 405 207 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 17,689 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

Die Lufthansa-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,82 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at