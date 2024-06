Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart im Aufwind

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den MDAX auch am Donnerstagmorgen aufwärts.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,57 Prozent fester bei 27 120,43 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 240,775 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,003 Prozent auf 26 966,51 Punkte an der Kurstafel, nach 26 965,72 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Donnerstag bei 26 966,51 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 27 121,85 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Plus von 1,46 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.05.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 26 567,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.03.2024, wies der MDAX einen Wert von 26 159,91 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.06.2023, wies der MDAX einen Wert von 27 102,01 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 1,05 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 27 641,56 Punkten. Bei 25 075,79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Nemetschek SE (+ 2,90 Prozent auf 93,90 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,65 Prozent auf 86,25 EUR), CTS Eventim (+ 1,58 Prozent auf 80,50 EUR), Bechtle (+ 1,57 Prozent auf 46,46 EUR) und JENOPTIK (+ 1,57 Prozent auf 29,76 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen GEA (-0,69 Prozent auf 37,36 EUR), MorphoSys (-0,66 Prozent auf 67,75 EUR), LEG Immobilien (-0,38 Prozent auf 82,84 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,33 Prozent auf 39,04 EUR) und Scout24 (-0,28 Prozent auf 71,25 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Aroundtown SA-Aktie. 195 836 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 19,122 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,15 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,87 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at