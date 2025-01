Aufschläge in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX nachmittags

Derzeit zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,61 Prozent stärker bei 25 856,44 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 251,221 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,149 Prozent auf 25 738,18 Punkte an der Kurstafel, nach 25 699,77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 25 917,19 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 702,60 Punkten verzeichnete.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 27 310,86 Punkten gehandelt. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 07.10.2024, bei 26 740,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, wies der MDAX einen Stand von 26 057,68 Punkten auf.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell KION GROUP (+ 10,03 Prozent auf 35,10 EUR), Delivery Hero (+ 6,27 Prozent auf 29,65 EUR), AUTO1 (+ 5,56 Prozent auf 15,75 EUR), AIXTRON SE (+ 4,27 Prozent auf 15,74 EUR) und EVOTEC SE (+ 2,52 Prozent auf 8,75 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil HELLA GmbH (-3,37 Prozent auf 86,10 EUR), PUMA SE (-2,26 Prozent auf 43,70 EUR), Hypoport SE (-1,99 Prozent auf 177,20 EUR), K+S (-1,77 Prozent auf 11,08 EUR) und TRATON (-1,68 Prozent auf 29,20 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 453 071 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 21,485 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,77 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,04 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at