Aufschläge in Frankfurt: So steht der DAX nachmittags

Wenig verändert zeigt sich der DAX heute.

Am Donnerstag steht der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,18 Prozent im Plus bei 26 172,74 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,186 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,038 Prozent schwächer bei 26 116,27 Punkten, nach 26 126,30 Punkten am Vortag.

Bei 26 081,69 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 26 216,68 Punkten den höchsten Stand markierte.

DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der DAX bereits um 1,23 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.07.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25 817,89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, notierte der DAX bei 24 918,69 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 06.08.2025, den Stand von 23 924,36 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6,66 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 26 403,81 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Zählern.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 7,18 Prozent auf 29,39 EUR), Henkel vz (+ 4,29 Prozent auf 79,82 EUR), Zalando (+ 3,84 Prozent auf 25,40 EUR), Brenntag SE (+ 2,32 Prozent auf 64,52 EUR) und Fresenius SE (+ 1,84 Prozent auf 47,51 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Scout24 (-5,10 Prozent auf 72,50 EUR), Rheinmetall (-4,78 Prozent auf 1 143,20 EUR), Siemens (-4,62 Prozent auf 272,75 EUR), Infineon (-1,61 Prozent auf 59,11 EUR) und Vonovia SE (-1,51 Prozent auf 20,82 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 5 883 290 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 219,113 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,17 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at