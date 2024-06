Aufschläge in London: FTSE 100 letztendlich fester

Der FTSE 100 verzeichnete am Abend Kursanstiege.

Der FTSE 100 notierte im LSE-Handel zum Handelsschluss um 0,60 Prozent stärker bei 8 191,29 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,534 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 142,15 Punkte an der Kurstafel, nach 8 142,15 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 199,95 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 142,15 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, stand der FTSE 100 bei 8 420,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.03.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 722,55 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 7 642,72 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 6,08 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit RS Group (+ 3,69 Prozent auf 7,31 GBP), SSE (+ 3,51 Prozent auf 18,00 GBP), Bunzl (+ 3,45 Prozent auf 29,98 GBP), StJamess Place (+ 2,92 Prozent auf 5,46 GBP) und DCC (+ 2,36 Prozent auf 56,50 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil JD Sports Fashion (-2,20 Prozent auf 1,18 GBP), Ashtead (-2,00 Prozent auf 54,00 GBP), Barratt Developments (-1,19 Prozent auf 4,82 GBP), Taylor Wimpey (-0,84 Prozent auf 1,47 GBP) und Reckitt Benckiser (-0,68 Prozent auf 43,77 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 86 621 529 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 229,485 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

2024 präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Phoenix Group-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,31 Prozent, die höchste im Index.

