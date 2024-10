Aufschläge in London: FTSE 100 notiert zum Start des Mittwochshandels im Plus

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am dritten Tag der Woche fort.

Um 09:12 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,09 Prozent fester bei 8 313,76 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,584 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 306,54 Punkte an der Kurstafel, nach 8 306,54 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 296,54 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 8 316,73 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 0,532 Prozent. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 23.09.2024, bei 8 259,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2024, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 8 167,37 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 374,83 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,67 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern erreicht.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit WPP 2012 (+ 3,72 Prozent auf 8,02 GBP), Reckitt Benckiser (+ 2,25 Prozent auf 48,70 GBP), Barratt Developments (+ 2,09 Prozent auf 4,83 GBP), RS Group (+ 0,90 Prozent auf 7,30 GBP) und JD Sports Fashion (+ 0,78 Prozent auf 1,35 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Melrose Industries (-0,87 Prozent auf 4,45 GBP), Weir Group (-0,75 Prozent auf 21,22 GBP), Glencore (-0,75 Prozent auf 4,05 GBP), Antofagasta (-0,71 Prozent auf 18,17 GBP) und Diploma (-0,65 Prozent auf 42,76 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11 944 607 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 222,242 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,10 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at