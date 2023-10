Aufschläge in Moskau: RTS notiert mittags im Plus

Um 12:01 Uhr bewegt sich der RTS im MICEX-Handel 0,85 Prozent höher bei 1 094,05 Punkten. Die RTS-Mitglieder sind damit 7,666 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der RTS 0,757 Prozent leichter bei 1 076,57 Punkten in den Freitagshandel, nach 1 084,78 Punkten am Vortag.

Der RTS verzeichnete bei 1 094,18 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 1 076,57 Einheiten.

RTS-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der RTS bislang Gewinne von 1,14 Prozent. Der RTS lag noch vor einem Monat, am 27.09.2023, bei 999,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2023, betrug der RTS-Kurs 1 039,04 Punkte. Der RTS erreichte vor einem Jahr, am 27.10.2022, einen Stand von 1 105,71 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2023 bereits um 13,60 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des RTS bereits bei 1 107,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 900,08 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im RTS

Zu den Gewinner-Aktien im RTS zählen aktuell Federal Grid (+ 3,55 Prozent auf 0,13 RUB), TATNEFT PJSC (+ 1,24 Prozent auf 621,20 RUB), Norilsk Nickel JSC (+ 1,19 Prozent auf 17 456,00 RUB), Rosneft Oil Company (+ 1,17 Prozent auf 589,85 RUB) und LUKOIL Oil Company (+ 1,13 Prozent auf 7 310,00 RUB). Die schwächsten RTS-Aktien sind hingegen Mvideo PJSC (-1,48 Prozent auf 193,00 RUB), Acron (-0,85 Prozent auf 18 838,00 RUB), PIK (-0,47 Prozent auf 738,90 RUB), Mobile TeleSystems (Spons ADRs) (-0,18 Prozent auf 279,05 RUB) und Surgutneftegas (-0,15 Prozent auf 32,53 RUB).

RTS-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der VTB Bank-Aktie ist im RTS derzeit am höchsten. 23 339 510 000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 6,488 Mrd. Euro macht die Yandex-Aktie im RTS derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der RTS-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,81 zu Buche schlagen. Mit 49,45 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Gazprom PJSC-Aktie an.

Redaktion finanzen.at