Aufschläge in New York: Dow Jones bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus

Am Freitag tendierte der Dow Jones via NYSE schlussendlich 1,51 Prozent höher bei 38 686,32 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 13,312 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,674 Prozent auf 38 368,35 Punkte an der Kurstafel, nach 38 111,48 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 38 092,27 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 38 719,43 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0,878 Prozent. Der Dow Jones stand am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, bei 37 815,92 Punkten. Am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, wurde der Dow Jones auf 38 996,39 Punkte taxiert. Am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 32 908,27 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 2,58 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 40 077,40 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 37 122,95 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 7,54 Prozent auf 234,44 USD), UnitedHealth (+ 2,85 Prozent auf 495,37 USD), Boeing (+ 2,81 Prozent auf 177,61 USD), McDonalds (+ 2,71 Prozent auf 258,89 USD) und Chevron (+ 2,55 Prozent auf 162,30 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Amazon (-1,61 Prozent auf 176,44 USD), Caterpillar (-0,22 Prozent auf 338,52 USD), Microsoft (+ 0,11 Prozent auf 415,13 USD), Dow (+ 0,42 Prozent auf 57,63 USD) und Visa (+ 0,43 Prozent auf 272,46 USD) unter Druck.

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 41 083 378 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,947 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,68 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

