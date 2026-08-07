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Index-Bewegung 07.08.2026 18:00:55

Aufschläge in New York: NASDAQ Composite steigt

Aufschläge in New York: NASDAQ Composite steigt

Der NASDAQ Composite performt am Mittag positiv.

Am Freitag bewegt sich der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 1,23 Prozent fester bei 26 671,57 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,707 Prozent fester bei 26 534,66 Punkten in den Handel, nach 26 348,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 26 478,01 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 709,54 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ Composite bereits um 4,79 Prozent. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 07.07.2026, mit 25 818,69 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 25 806,20 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 21 242,70 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 14,79 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 27 190,21 Punkte. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Ultralife Batteries (+ 16,92 Prozent auf 6,22 USD), Century Aluminum (+ 13,82 Prozent auf 52,30 USD), Microchip Technology (+ 12,98 Prozent auf 84,01 USD), AXT (+ 12,92 Prozent auf 84,89 USD) und SpaceX (+ 12,09 Prozent auf 128,81 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Geospace Technologies (-14,22 Prozent auf 5,85 USD), Cogent Communications (-9,81 Prozent auf 9,84 USD), ESCO Technologies (-8,42 Prozent auf 300,40 USD), DENTSPLY SIRONA (-7,90 Prozent auf 12,13 USD) und Central Garden Pet (-5,26 Prozent auf 44,09 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die SpaceX-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 28 359 868 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,604 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Mit 19,23 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

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Consumer Portfolio Services Inc. 8,10 -0,61% Consumer Portfolio Services Inc.
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