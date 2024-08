Aufschläge in New York: So bewegt sich der Dow Jones aktuell

Am Mittwoch geht es im Dow Jones um 18:01 Uhr via NYSE um 0,60 Prozent auf 40 988,80 Punkte nach oben. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 13,991 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,297 Prozent auf 40 622,13 Punkte an der Kurstafel, nach 40 743,33 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 41 000,48 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 40 655,89 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der Dow Jones bereits um 0,795 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, den Wert von 39 118,86 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, den Wert von 37 815,92 Punkten. Der Dow Jones stand am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, bei 35 559,53 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 8,68 Prozent. Bei 41 376,00 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. 37 122,95 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Boeing (+ 3,17 Prozent auf 192,78 USD), Amazon (+ 2,88 Prozent auf 186,94 USD), Intel (+ 2,16 Prozent auf 30,78 USD), Dow (+ 1,81 Prozent auf 54,66 USD) und Apple (+ 1,70 Prozent auf 222,51 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Microsoft (-1,38 Prozent auf 417,07 USD), Coca-Cola (-1,26 Prozent auf 66,83 USD), Merck (-1,08 Prozent auf 114,01 USD), Johnson Johnson (-1,05 Prozent auf 159,64 USD) und Travelers (-0,75 Prozent auf 218,77 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 4 601 010 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 3,092 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Die Verizon-Aktie hat mit 8,73 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Verizon-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,70 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at