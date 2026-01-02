Aufschläge in Paris: CAC 40 im Aufwind

Um 12:09 Uhr klettert der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,27 Prozent auf 8 171,71 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,466 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,273 Prozent tiefer bei 8 127,27 Punkten in den Handel, nach 8 149,50 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Freitag bei 8 221,78 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 113,34 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der CAC 40 bereits um 0,543 Prozent. Der CAC 40 stand noch vor einem Monat, am 02.12.2025, bei 8 074,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.10.2025, betrug der CAC 40-Kurs 8 056,63 Punkte. Vor einem Jahr, am 02.01.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7 393,76 Punkten auf.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 113 578 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 318,389 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,24 zu Buche schlagen. Die Carrefour-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at