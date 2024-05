Aufschläge in Zürich: Das macht der SPI am Nachmittag

Im SPI geht es im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0,46 Prozent aufwärts auf 15 815,16 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 1,940 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,195 Prozent tiefer bei 15 711,55 Punkten, nach 15 742,31 Punkten am Vortag.

Bei 15 710,09 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 15 821,44 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Minus von 0,658 Prozent. Der SPI lag vor einem Monat, am 30.04.2024, bei 15 066,69 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 29.02.2024, einen Stand von 14 857,71 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 30.05.2023, erreichte der SPI einen Wert von 14 875,72 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,55 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 16 048,92 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Spexis (+ 15,00 Prozent auf 0,06 CHF), Idorsia (+ 7,66 Prozent auf 2,53 CHF), Addex Therapeutics (+ 6,06 Prozent auf 0,07 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 5,49 Prozent auf 8,65 CHF) und DocMorris (+ 4,89 Prozent auf 69,70 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Curatis (-10,34 Prozent auf 6,50 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-6,00 Prozent auf 0,56 CHF), Xlife Sciences (-4,85 Prozent auf 31,40 CHF), Evolva (-4,65 Prozent auf 0,90 CHF) und Kudelski (-4,18 Prozent auf 1,38 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 16 794 196 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 237,958 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Unter den SPI-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at