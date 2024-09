Aufschläge in Zürich: SLI legt zum Handelsstart zu

Am Montag notiert der SLI um 09:11 Uhr via SIX 0,55 Prozent höher bei 1 938,64 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,519 Prozent auf 1 938,03 Punkte an der Kurstafel, nach 1 928,02 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 1 939,20 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 1 936,85 Punkten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 09.08.2024, lag der SLI bei 1 918,78 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, einen Stand von 1 987,06 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, den Stand von 1 726,53 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,93 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 023,54 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 742,94 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,46 Prozent auf 45,83 CHF), Sika (+ 1,27 Prozent auf 262,30 CHF), Holcim (+ 1,20 Prozent auf 79,54 CHF), Alcon (+ 1,11 Prozent auf 80,14 CHF) und Givaudan (+ 1,07 Prozent auf 4 456,00 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil ams (-1,93 Prozent auf 0,94 CHF), Swatch (I) (-0,43 Prozent auf 162,95 CHF), Straumann (-0,39 Prozent auf 115,75 CHF), Swisscom (+ 0,00 Prozent auf 548,50 CHF) und Lindt (+ 0,00 Prozent auf 11 070,00 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SLI weist die ams-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 461 331 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 240,362 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Julius Bär-Aktie mit 10,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,69 Prozent bei der Julius Bär-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at