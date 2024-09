Aufschläge in Zürich: SLI legt zum Start zu

Wie bereits am Vortag richtet sich der SLI auch derzeit in der Gewinnzone ein.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,09 Prozent höher bei 1 945,30 Punkten. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,233 Prozent leichter bei 1 939,12 Punkten, nach 1 943,64 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 1 945,30 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 938,04 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, bei 1 918,78 Punkten. Der SLI lag vor drei Monaten, am 10.06.2024, bei 1 972,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, wies der SLI einen Stand von 1 726,53 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,31 Prozent aufwärts. Bei 2 023,54 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Lonza (+ 1,91 Prozent auf 553,60 CHF), VAT (+ 1,48 Prozent auf 398,10 CHF), Julius Bär (+ 0,85 Prozent auf 47,20 CHF), Partners Group (+ 0,81 Prozent auf 1 118,00 CHF) und Sika (+ 0,76 Prozent auf 265,20 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Sonova (-3,57 Prozent auf 291,40 CHF), Kühne + Nagel International (-0,52 Prozent auf 249,20 CHF), Novartis (-0,40 Prozent auf 99,20 CHF), ams (-0,38 Prozent auf 0,89 CHF) und Swiss Re (-0,35 Prozent auf 115,10 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die ams-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 473 418 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 241,642 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Julius Bär-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,66 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at