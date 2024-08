Aufschläge in Zürich: SMI am Mittag im Plus

Am Freitag geht es im SMI um 12:10 Uhr via SIX um 0,57 Prozent auf 11 894,53 Punkte aufwärts. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,395 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,084 Prozent auf 11 837,34 Punkte an der Kurstafel, nach 11 827,43 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 11 832,95 Punkte, das Tageshoch hingegen 11 925,71 Zähler.

SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der SMI bereits um 2,27 Prozent zu. Der SMI lag noch vor einem Monat, am 09.07.2024, bei 12 037,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 602,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.08.2023, lag der SMI noch bei 11 081,54 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 6,48 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 12 434,03 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Partners Group (+ 1,30 Prozent auf 1 130,50 CHF), Alcon (+ 1,26 Prozent auf 80,68 CHF), Sika (+ 1,05 Prozent auf 249,60 CHF), Zurich Insurance (+ 1,00 Prozent auf 463,90 CHF) und Logitech (+ 0,92 Prozent auf 74,30 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Lonza (-0,47 Prozent auf 555,60 CHF), Roche (+ 0,25 Prozent auf 276,30 CHF), Novartis (+ 0,37 Prozent auf 96,47 CHF), Givaudan (+ 0,51 Prozent auf 4 164,00 CHF) und UBS (+ 0,57 Prozent auf 24,79 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 658 118 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 242,524 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

