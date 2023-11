Aufschläge in Zürich: SMI bewegt sich zum Handelsende im Plus

So bewegte sich der SMI am Donnerstag letztendlich

Schlussendlich schloss der SMI den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,18 Prozent) bei 10 851,62 Punkten ab. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,200 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,137 Prozent tiefer bei 10 817,59 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 10 832,39 Punkten am Vortag.

Bei 10 853,52 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 10 806,18 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der SMI bereits um 1,20 Prozent. Vor einem Monat, am 23.10.2023, lag der SMI-Kurs bei 10 331,92 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 23.08.2023, einen Stand von 10 973,64 Punkten. Der SMI lag vor einem Jahr, am 23.11.2022, bei 11 094,46 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 verlor der Index bereits um 1,16 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 11 616,37 Punkten. Bei 10 251,33 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Swisscom (+ 0,78 Prozent auf 516,20 CHF), Roche (+ 0,74 Prozent auf 238,35 CHF), Partners Group (+ 0,66 Prozent auf 1 139,00 CHF), Sonova (+ 0,52 Prozent auf 249,10 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,51 Prozent auf 433,80 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Swiss Life (-1,83 Prozent auf 557,80 CHF), Logitech (-1,71 Prozent auf 74,94 CHF), Geberit (-0,54 Prozent auf 481,20 CHF), Alcon (-0,34 Prozent auf 64,78 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,21 Prozent auf 33,89 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 2 030 335 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 267,943 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SMI-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,43 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

