Aufschläge in Zürich: SMI schlussendlich freundlich

Der SMI ging im Plus aus dem Mittwochshandel.

Der SMI kletterte im SIX-Handel schlussendlich um 0,98 Prozent auf 11 899,26 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,262 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,209 Prozent auf 11 808,65 Punkte an der Kurstafel, nach 11 784,07 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Mittwoch bei 11 801,75 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 11 906,80 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 1,29 Prozent aufwärts. Der SMI wies vor einem Monat, am 15.04.2024, einen Stand von 11 395,81 Punkten auf. Der SMI wies vor drei Monaten, am 15.02.2024, einen Stand von 11 284,18 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.05.2023, wurde der SMI auf 11 578,25 Punkte taxiert.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 6,53 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 11 906,80 Punkten. Bei 11 064,90 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Lonza (+ 4,89 Prozent auf 532,20 CHF), Sonova (+ 4,09 Prozent auf 297,50 CHF), Partners Group (+ 2,20 Prozent auf 1 279,00 CHF), Geberit (+ 2,02 Prozent auf 566,20 CHF) und Sika (+ 1,87 Prozent auf 283,40 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Novartis (-0,20 Prozent auf 93,30 CHF), Richemont (+ 0,11 Prozent auf 136,55 CHF), Logitech (+ 0,12 Prozent auf 80,60 CHF), Zurich Insurance (+ 0,18 Prozent auf 453,30 CHF) und Swiss Re (+ 0,29 Prozent auf 103,70 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 5 166 206 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 247,488 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SMI-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,30 erwartet. Im Index weist die Swiss Re-Aktie mit 6,22 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at