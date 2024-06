Aufschläge in Zürich: SMI verbucht schlussendlich Gewinne

Zum Handelsende bewegte sich der SMI im SIX-Handel 0,78 Prozent höher bei 12 167,59 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,403 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,015 Prozent auf 12 074,72 Punkte an der Kurstafel, nach 12 072,92 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 12 061,93 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 12 185,77 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 0,259 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, stand der SMI bei 11 753,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.03.2024, erreichte der SMI einen Wert von 11 762,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.06.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 301,25 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 8,93 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 12 295,18 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 11 064,90 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,88 Prozent auf 51,52 CHF), Partners Group (+ 2,19 Prozent auf 1 189,00 CHF), Holcim (+ 2,17 Prozent auf 81,88 CHF), Logitech (+ 1,63 Prozent auf 90,94 CHF) und Alcon (+ 1,36 Prozent auf 82,10 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Lonza (-2,02 Prozent auf 485,10 CHF), Swisscom (-1,28 Prozent auf 492,60 CHF), Sonova (-0,87 Prozent auf 285,60 CHF), Givaudan (+ 0,09 Prozent auf 4 360,00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,12 Prozent auf 259,90 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 531 966 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 255,003 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

2024 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. In puncto Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,92 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at