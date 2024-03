Aufschläge in Zürich: So entwickelt sich der SPI aktuell

Um 15:42 Uhr verbucht der SPI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,92 Prozent auf 15 388,58 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,948 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,489 Prozent höher bei 15 323,56 Punkten in den Handel, nach 15 249,00 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 15 462,87 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 15 309,70 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,474 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 21.02.2024, einen Wert von 14 913,69 Punkten auf. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 21.12.2023, bei 14 556,73 Punkten. Der SPI lag vor einem Jahr, am 21.03.2023, bei 14 116,71 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 5,62 Prozent. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 15 462,87 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 455,60 Zählern.

Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Meyer Burger (+ 22,73 Prozent auf 0,02 CHF), Schweizerische Nationalbank (+ 9,59 Prozent auf 4 000,00 CHF), ObsEva (+ 9,09 Prozent auf 0,01 CHF), Spexis (+ 8,89 Prozent auf 0,10 CHF) und StarragTornos (+ 8,47 Prozent auf 52,50 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen CI Com SA (-19,46 Prozent auf 1,20 CHF), Idorsia (-8,15 Prozent auf 2,10 CHF), Helvetia (-5,64 Prozent auf 123,80 CHF), SHL Telemedicine (-5,41 Prozent auf 5,25 CHF) und COSMO Pharmaceuticals (-4,06 Prozent auf 63,80 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 114 296 378 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 253,712 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,66 erwartet. Die Adecco SA-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,07 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

