Aufschläge in Zürich: SPI liegt zum Handelsstart im Plus

Um 09:12 Uhr legt der SPI im SIX-Handel um 0,03 Prozent auf 13 572,68 Punkte zu. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,830 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,108 Prozent auf 13 583,47 Punkte an der Kurstafel, nach 13 568,75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 13 586,91 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 572,68 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, bei 14 462,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, bewegte sich der SPI bei 14 764,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 21.10.2022, einen Stand von 13 322,34 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 fiel der Index bereits um 3,36 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 15 314,62 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit CI Com SA (+ 21,55 Prozent auf 2,20 CHF), Addex Therapeutics (+ 5,86 Prozent auf 0,06 CHF), Spexis (+ 5,00 Prozent auf 0,21 CHF), Starrag Group (+ 2,94 Prozent auf 49,00 CHF) und Medacta (+ 2,45 Prozent auf 108,60 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Kudelski (-3,70 Prozent auf 1,30 CHF), Evolva (-3,33 Prozent auf 2,90 CHF), SHL Telemedicine (-3,09 Prozent auf 9,40 CHF), ASMALLWORLD (-2,74 Prozent auf 1,42 CHF) und Edisun Power Europe (-2,69 Prozent auf 108,50 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1 366 585 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 269,567 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

Die Achiko-Aktie weist mit 0,01 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die OC Oerlikon-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,20 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

