Aufschläge in Zürich: SPI mittags freundlich

Der SPI gewinnt im SIX-Handel um 12:09 Uhr 0,28 Prozent auf 15 358,48 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,939 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,076 Prozent fester bei 15 327,77 Punkten in den Dienstagshandel, nach 15 316,09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 15 317,07 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 364,54 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 26.02.2024, wurde der SPI auf 14 922,98 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, einen Stand von 14 581,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, einen Stand von 13 938,74 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 5,41 Prozent zu Buche. Bei 15 462,87 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Spexis (+ 9,61 Prozent auf 0,08 CHF), GAM (+ 5,09 Prozent auf 0,30 CHF), Meyer Burger (+ 4,92 Prozent auf 0,03 CHF), Idorsia (+ 3,49 Prozent auf 2,31 CHF) und PolyPeptide (+ 3,40 Prozent auf 29,20 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen AIRESIS (-7,84 Prozent auf 0,47 CHF), Addex Therapeutics (-7,17 Prozent auf 0,09 CHF), ObsEva (-6,98 Prozent auf 0,01 CHF), EFG International (-4,78 Prozent auf 11,56 CHF) und Bellevue (-4,29 Prozent auf 21,20 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 75 487 275 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 252,821 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

Unter den SPI-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie mit 4,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,03 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at