Aufschläge in Zürich: SPI mittags mit Gewinnen

Am Montag gewinnt der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,52 Prozent auf 14 595,53 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,946 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,683 Prozent auf 14 619,74 Punkte an der Kurstafel, nach 14 520,58 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14 644,82 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 14 584,21 Punkten.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 22.12.2023, wurde der SPI auf 14 581,43 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, verzeichnete der SPI einen Stand von 13 568,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.01.2023, den Stand von 14 501,36 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 0,176 Prozent. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 14 743,38 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Spexis (+ 227,59 Prozent auf 0,95 CHF), Kinarus (+ 25,00 Prozent auf 0,00 CHF), Addex Therapeutics (+ 12,83 Prozent auf 0,06 CHF), Meyer Burger (+ 8,91 Prozent auf 0,11 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 6,56 Prozent auf 7,80 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Arundel (-7,27 Prozent auf 0,10 CHF), BELIMO (-6,69 Prozent auf 404,60 CHF), Highlight Event and Entertainment (-4,76 Prozent auf 10,00 CHF), GAM (-3,50 Prozent auf 0,39 CHF) und Edisun Power Europe (-2,83 Prozent auf 103,00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 14 218 163 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 266,328 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SPI-Werte

Unter den SPI-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die MCH-Aktie mit 6,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OC Oerlikon-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,63 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

