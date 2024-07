Aufschläge in Zürich: SPI zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen

Der SPI gewann am ersten Tag der Woche an Wert.

Der SPI bewegte sich im SIX-Handel letztendlich um 1,06 Prozent höher bei 16 325,74 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,127 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,320 Prozent auf 16 205,69 Punkte an der Kurstafel, nach 16 153,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 16 192,57 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 370,22 Zählern.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, notierte der SPI bei 15 969,72 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 22.04.2024, den Stand von 15 102,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, wies der SPI einen Stand von 14 764,82 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 12,05 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 16 484,31 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SPI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit BELIMO (+ 17,57 Prozent auf 522,00 CHF), Lalique (+ 17,06 Prozent auf 39,80 CHF), Kudelski (+ 10,14 Prozent auf 1,63 CHF), Curatis (+ 8,70 Prozent auf 6,00 CHF) und Meyer Burger Technology (+ 7,70 Prozent auf 5,09 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Leclanche (Leclanché SA) (-10,93 Prozent auf 0,38 CHF), SHL Telemedicine (-10,30 Prozent auf 3,83 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-8,31 Prozent auf 11,92 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (-6,91 Prozent auf 330,00 CHF) und Perrot Duval SA (-3,57 Prozent auf 54,00 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SPI sticht die Novartis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 256 600 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 250,536 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

Die Talenthouse-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Die Medmix-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 72,21 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

