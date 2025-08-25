25.08.2025 08:17:41

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe sinkt im Juni

DOW JONES--Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im Juni saison- und kalenderbereinigt um 2,6 Prozent gegenüber dem Vormonat gefallen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, nahm dabei der Auftragseingang im Hochbau um 12,2 Prozent zu, während der Auftragseingang im Tiefbau um 13,1 Prozent sank. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg der reale, kalenderbereinigte Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im Juni um 2,9 Prozent. Dabei nahm der Auftragseingang im Hochbau um 8,0 Prozent zu und im Tiefbau um 1,4 Prozent ab. Im ersten Halbjahr 2025 stieg der Auftragseingang real um 7,3 Prozent. Der Hochbau stieg innerhalb der ersten sechs Monate um 5,6 Prozent, der Tiefbau um 8,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Der reale Umsatz im Bauhauptgewerbe war im Juni um 0,5 Prozent niedriger als im Vorjahresmonat. Die Zahl der im Bauhauptgewerbe tätigen Personen nahm im Juni gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,0 Prozent zu. Im ersten Halbjahr 2025 stiegen die Umsätze im Vergleich zum Vorjahreszeitraum real um 2,2 Prozent. Die Zahl der tätigen Personen stieg im ersten Halbjahr leicht um 0,9 Prozent.

