24.03.2026 11:57:40

AUKTION/5-jährige Bobl "technisch unterzeichnet"

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat am Dienstag fünfjährige Bundesobligationen (Bobl) im Auktionsverfahren aufgestockt. Zugeteilt wurden 3,548 Milliarden Euro. Zusammen mit der Marktpflegequote von 1,452 Milliarden Euro betrug das Emissionsvolumen wie geplant 5 Milliarden Euro. Die Auktion war "technisch unterzeichnet", d.h., das Bietungsvolumen war niedriger als das Angebot.

Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion (in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktion vom 3. März):

===

Emission 2,50-prozentige Bundesobligationen mit

Laufzeit 16. April 2031

Volumen 5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 3,858 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 3,548 Mrd EUR

Marktpflegequote 1,452 Mrd EUR

Bid-to-cover-Ratio 1,1 (1,2)

Durchschnittsrend. 2,72% (2,43%)

Wertstellung 26. März 2026

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 24, 2026 06:58 ET (10:58 GMT)

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