AUKTION/Bund platziert zwei Langläufer

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat am Mittwoch bei einer Auktion von langlaufenden Bundesanleihen 1,929 Milliarden Euro erlöst, wie die Bundesbank mitteilte. Für die Bundesanleihe mit Laufzeit bis 2048 wurden alle Gebote zum niedrigsten Preis akzeptiert und 15 Prozent auf Nichtwettbewerbsbasis zum gewichteten Durchschnittspreis. Die Finanzagentur nahm Stücke im Volumen von 200 Millionen Euro zu Marktpflegezwecke in die Bücher des Bundes, so dass sich das avisierte Emissionsvolumen von 1 Milliarde Euro eimstelle.

Für die Bundesanleihe mit Fälligkeit 2056 wurden alle Gebote zum niedrigsten Preis akzeptiert und 79 Prozent aller nicht-wettbewerbsorientierter Offerten zum gewichteten Durchschnittspreis. Die Finanzagentur behielt Titel im Umfang von 371 Millionen Euro zu Marktpflegezwecke ein, das geplante Platzierungsvolumen von 1,5 Milliarden Euro wurde damit erreicht.

Zu den Transaktionen wurden folgende Details bekannt (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherigen Auktionen vom 14. Mai (Fälligkeit 2048) und vom 16. April (Fälligkeit 2056). Die zuletzt genannte Bundesanleihe wurde zudem im syndizierten Verfahren am 5. Mai aufgestockt, die Rendite betrug 3,029%):

===

Emission 1,25%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. August 2048

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 3,685 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 800 Mio EUR

Zeichnungsquote 4,6 (4,2)

Durchschnittsrend. 3,13% (3,09%)

Durchschnittskurs 69,39 (69,86)

Mindestkurs 69,38 (69,85)

Wertstellung 18. Juli 2025

Emission 2,90%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. August 2056

Volumen 1,5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 1,580 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 1,129 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,4 (1,7)

Durchschnittsrend. 3,22% (2,90%)

Durchschnittskurs 93,78 (100,01)

Mindestkurs 93,76 (100,00)

Wertstellung 18. Juli 2025

===

