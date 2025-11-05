05.11.2025 12:19:41

AUKTION/Finanzagentur stockt zwei Langläufer auf

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat am Mittwoch bei einer Auktion von Bundesanleihen 1,646 Milliarden Euro mit Laufzeiten 2041 und 2044 erlöst. Wie die Bundesbank mitteilte, wurden bei der Bundesanleihe mit Fälligkeit 2041 alle Gebote zum niedrigsten Preis akzeptiert und auf Nicht-Wettbewerbsbasis 29 Prozent der Gebote zum gewichteten Durchschnittspreis. Die Finanzagentur behielt Stücke im Volumen von 154 Millionen Euro für marktpflegende Zwecke ein, wodurch der Umfang wie angekündigt 1 Milliarde Euro betrug.

Bei den Schuldpapieren mit Laufzeit 2044 wurden alle Gebote zum niedrigsten Preis erfüllt und auf Nicht-Wettbewerbsbasis 62 Prozent der Gebote zum gewichteten Durchschnittspreis. Die Finanzagentur nahm Titel im Umfang von 200 Millionen Euro zum Zwecke der Marktpflege in den Eigenbestand des Bundes. Auch hier betrug das Emissionsvolumen wie avisiert 1 Milliarde Euro.

Zu den Transaktionen wurden folgende Details bekannt (Angaben in Klammern beziehen sich auf die vorherigen Auktionen vom 8. Oktober bzw. 9. Juli):

===

Emission 2,60%-ige Bundesanleihen mit Laufzeit 15. Mai 2041

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 2,885 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 846 Mio EUR

Zeichnungsquote 3,4 (2,8)

Durchschnittsrend. 3,02% (3,06%)

Durchschnittskurs 94,90 (94,38)

Mindestkurs 94,89 (94,38)

Wertstellung 7. November 2025

Emission 2,50%-ige Bundesanleihe mit Laufzeit 4. Juli 2044

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 1,414 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 800 Mio EUR

Zeichnungsquote 1,8 (4,4)

Durchschnittsrend. 3,09% (3,04%)

Durchschnittskurs 91,70 (92,36)

Mindestkurs 91,70 (92,35)

Wertstellung 7. November 2025

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2025 06:20 ET (11:20 GMT)

