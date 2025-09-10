10.09.2025 12:40:40

AUKTION/Unterschiedliche Nachfrage nach deutschen Langläufern

Von Emese Bartha

DOW JONES--Der Bund hat am Mittwoch im Auktionsverfahren insgesamt 1,770 Milliarden Euro über zwei langlaufende Bundesanleihen erlöst. Für den Langläufer mit Laufzeit 2040 wurden laut Bundesbank alle Gebote zum niedrigsten Preis und 91 Prozent der Offerten auf Nicht-Wettbewerbsbasis zum gewichteten Durchschnittspreis akzeptiert. Die Finanzagentur behielt Stücke im Umfang von 397 Millionen Euro für marktpflegende Zwecke ein, so das sich die angepeilte Emissionsgröße von 1 Milliarde Euro einstellte. Die Transaktien war technisch unterzeichnet.

Bei der Bundesanleihe mit Fälligkeit 2041 wurden alle Gebote zum niedrigsten Preis und 24 Prozent auf Nicht-Wettbewerbsbasis zum gewichteten Durchschnittspreis befriedigt. Die Finanzagentur nahm Papiere im Volumen von 333 Millionen Euro zum Zweck der Marktpflege in den Eigenbestand des Bundes, so dass auch hier das avisierte Emissionsvolumen von 1,5 Milliarden Euro erreicht wurde. Die Transaktien war technisch überzeichnet.

Zu den Auktionen wurden folgende Details bekannt (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherigen Transaktionen vom 28. Mai für die 2040 fällig werdende Anleihe und vom 9. Juli für das 2041 auslaufende Papier):

===

Emission 4,75%-ige Bundesanleihe mit Laufzeit 4. Juli 2040

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 770 Mio EUR

Zuteilungsbetrag 603 Mio EUR

Zeichnungsquote 1,3 (5,8)

Durchschnittsrend. 2,96%% (2,85%)

Durchschnittskurs 121,26 (123,00)

Mindestkurs 121,22 (122,94)

Wertstellung 12. September 2025

Emission 2,60%-ige Bundesanleihe mit Laufzeit 15. Mai 2041

Volumen 1,5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 2,623 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 1,167 Mrd EUR

Zeichnungsquote 2,2 (1,5)

Durchschnittsrend. 3,03% (3,00%)

Durchschnittskurs 94,68 (95,06)

Mindestkurs 94,65 (95,05)

Wertstellung 12. September 2025

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2025 06:41 ET (10:41 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.09.25 Tech-Riesen im Fokus: In diese Aktien investierte die Schweizerische Nationalbank im 2. Quartal in den USA
08.09.25 NVIDIA, Microsoft und Apple: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal 2025 im UBS-Depot
07.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Konjunkturdaten im Fokus: ATX und DAX stabil -- Börsen in Asien in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex treten zur Wochenmitte auf der Stelle. Die Börsen in Fernost legen am Mittwoch zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen