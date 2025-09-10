AUKTION/Unterschiedliche Nachfrage nach deutschen Langläufern

Von Emese Bartha

DOW JONES--Der Bund hat am Mittwoch im Auktionsverfahren insgesamt 1,770 Milliarden Euro über zwei langlaufende Bundesanleihen erlöst. Für den Langläufer mit Laufzeit 2040 wurden laut Bundesbank alle Gebote zum niedrigsten Preis und 91 Prozent der Offerten auf Nicht-Wettbewerbsbasis zum gewichteten Durchschnittspreis akzeptiert. Die Finanzagentur behielt Stücke im Umfang von 397 Millionen Euro für marktpflegende Zwecke ein, so das sich die angepeilte Emissionsgröße von 1 Milliarde Euro einstellte. Die Transaktien war technisch unterzeichnet.

Bei der Bundesanleihe mit Fälligkeit 2041 wurden alle Gebote zum niedrigsten Preis und 24 Prozent auf Nicht-Wettbewerbsbasis zum gewichteten Durchschnittspreis befriedigt. Die Finanzagentur nahm Papiere im Volumen von 333 Millionen Euro zum Zweck der Marktpflege in den Eigenbestand des Bundes, so dass auch hier das avisierte Emissionsvolumen von 1,5 Milliarden Euro erreicht wurde. Die Transaktien war technisch überzeichnet.

Zu den Auktionen wurden folgende Details bekannt (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherigen Transaktionen vom 28. Mai für die 2040 fällig werdende Anleihe und vom 9. Juli für das 2041 auslaufende Papier):

Emission 4,75%-ige Bundesanleihe mit Laufzeit 4. Juli 2040

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 770 Mio EUR

Zuteilungsbetrag 603 Mio EUR

Zeichnungsquote 1,3 (5,8)

Durchschnittsrend. 2,96%% (2,85%)

Durchschnittskurs 121,26 (123,00)

Mindestkurs 121,22 (122,94)

Wertstellung 12. September 2025

Emission 2,60%-ige Bundesanleihe mit Laufzeit 15. Mai 2041

Volumen 1,5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 2,623 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 1,167 Mrd EUR

Zeichnungsquote 2,2 (1,5)

Durchschnittsrend. 3,03% (3,00%)

Durchschnittskurs 94,68 (95,06)

Mindestkurs 94,65 (95,05)

Wertstellung 12. September 2025

