Auric Minerals-Aktie im freien Fall: Wichtige Kursschwelle durchbrochen

Die einstige Kursrakete Auric Minerals gerät an der kanadischen Börse immer stärker unter Druck und musste in dieser Woche bereits heftige Verluste hinnehmen. Immer mehr Anleger ziehen bei dem Mineralexplorationsunternehmen offenbar die Reißleine.

• Kursrutsch bei Auric Minerals beschleunigt sich• Neue Uran-Projekte in Québec• Auric will von Wiederaufleben der Kernenergie profitieren

Die Aktie von Auric Minerals befindet sich an der kanadischen Börse weiter im Tiefflug. Nachdem die Aktie seit Ende November 2024 kräftig zulegen konnte, hat sich das Blatt seit Beginn dieser Woche dramatisch gewendet und das Papier hat seit Wochenbeginn rund 81 Prozent an Wert verloren. Allein am Donnerstag fiel die Auric Minerals-Aktie an der Börse in Kanada um 35,9 Prozent auf 0,75 Kanadische Dollar. Damit schloss der Anteilsschein des kanadischen Mineralexplorationsunternehmens erstmals seit November wieder unter der runden Marke von einem Kanadischen Dollar. Im Freitagshandel geht es dann zeitweise wieder 25,33 Prozent aufwärts auf 0,94 US-Dollar.

Laut Daten von "MarketWatch" war das Handelsvolumen bei der Auric Minerals-Aktie in dieser Woche ungewöhnlich hoch und lag an jedem Handelstag um ein Vielfaches über dem Durchschnittswert der letzten 65 Tage. Denkbar ist, dass Anleger nach dem zuvor extrem starken Lauf der Aktie nun vermehrt die Reißleine ziehen und Gewinne mitnehmen. Trotz der jüngsten Verlustserie ist die 3-Monats-Performance des Anteilsscheins mit +525 Prozent noch äußerst positiv, Anfang Januar war sie allerdings noch klar vierstellig. Seit Jahresbeginn hat die Auric Minerals-Aktie jedoch 71,15 Prozent an Wert verloren.

Auric Minerals stärkt Uran-Strategie mit neuen Projekten in Québec

In zwei Pressemitteilungen aus den letzten Tagen zeigt sich das Mineralexplorationsunternehmen jedoch zuversichtlich und gab an, seine strategische Position durch die Entwicklung und den Erwerb aussichtsreicher Uranvorkommen auszubauen. Dies geschehe vor dem Hintergrund einer weltweiten Wiederbelebung der Kernenergie, die durch starke politische Unterstützung, Netto-Null-Ziele von Unternehmen und einem steigenden Interesse an stabiler, CO2-freier Grundlastenergie vorangetrieben werde.

So hat Auric Minerals kürzlich den Abschluss einer Absichtserklärung bekanntgegeben, die dem Unternehmen den vollständigen Erwerb dreier vielversprechender Uranprojekte in Québec ermöglichen soll. Die Optionierungsbedingungen beinhalten eine Gesamtzahlung von 300.000 Dollar, gestaffelt über zwei Jahre. Die Standorte - Caboose, Kawip und Manic - gelten laut Auric Minerals als "aussichtsreich", mit hohen Uranwerten in historischen Proben. "Québec ist eine der weltweit führenden Bergbauregionen, und Auric ist dabei, sein Portfolio an aussichtsreichen Uranvorkommen mit diesen drei Liegenschaften zügig zu erweitern", wird Unternehmenschef Chris Huggins in der Pressemitteilung zitiert.

Die Projekte decken große Gebiete ab und beinhalten vielversprechende geologische Formationen wie pinke Pegmatite und Granite, die mit hohen Konzentrationen von Uranmineralisierungen angereichert sind. Besonders das Kawip-Projekt sticht mit mehr als 15 Kilometern dokumentierter Pegmatitvorkommen hervor, die "sehr starke Uranmineralisierungen" aufweisen.

Kernenergie wieder verstärkt in der Debatte - Auric Minerals sieht sich in guter Position

Kernenergie stehe als wichtiger Bestandteil des nordamerikanischen Energiemix wieder zur Debatte und dies würde "klare Möglichkeiten" für Unternehmen wie Auric Minerals schaffen, heißt es zudem in einer weiteren Pressemitteilung. "Die Kernenergie steht in Nordamerika vor einem bedeutenden Wiederaufleben, getragen von der Dringlichkeit der Dekarbonisierung und dem Bedarf an zuverlässiger, sicherer Energie. Die Rolle des Urans bei dieser Renaissance ist trotz regulatorischer und gesellschaftlicher Hürden bereits in der sich entwickelnden Marktdynamik und dem erneuten Interesse an der Exploration sichtbar", so das Unternehmen weiter. Auric Minerals erwartet, von diesem Aufschwung profitieren zu können - wohl nicht zuletzt dank der neu angekündigten Projekte in Québec.

Redaktion finanzen.at