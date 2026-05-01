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01.05.2026 06:31:29
Auriginal Mining: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Auriginal Mining hat am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,030 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,010 CAD erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Auriginal Mining in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 67,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,09 Millionen CAD im Vergleich zu 0,65 Millionen CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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