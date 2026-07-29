Aurionpro Solutions präsentierte Quartalsergebnisse

Aurionpro Solutions hat am 27.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,52 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 9,55 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 3,58 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 6,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,37 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at