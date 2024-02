Aurora Cannabis-Aktie gewinnt: Aurora Cannabis kann mit Zahlen überzeugen und kündigt Übernahme an

Der Cannabis-Riese Aurora Cannabis zeigte sich im vorbörslichen US-Handel an der NASDAQ zeitweise über fünf Prozent höher. Im weiteren Handelsverlauf legt sie nur noch 0,91 Prozent auf 0,4000 US-Dollar zu. Grund für die Aufschläge sind die jüngsten Quartalszahlen des Unternehmens.

Im dritten Geschäftsquartal hat das Unternehmen einen Verlust von 25,2 Millionen US-Dollar eingefahren. Damit reduzierte sich das Minus im Vorjahresvergleich deutlich: Im dritten Quartal des Vorjahres hatte das kanadische Unternehmen noch 47,71 Millionen US-Dollar an Verlust in den Büchern stehen.

Das bereinigte EBITDA lag bei 4,3 Millionen US-Dollar und damit auf Rekordniveau. Damit lieferte Aurora Cannabis das fünfte Quartal in Folge ein positives EBITDA ab.

Der Umsatz verbesserte sich ebenfalls deutlich von 61,1 auf 64,4 Millionen US-Dollar.

Cannabis-Aktien boomen: So können Sie in den Cannabis-Aktien-Index investieren. (Anzeige)



Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Miguel Martin, CEO des Unternehmens, zeigte sich zufrieden mit der Geschäftsentwicklung und gab einen positiven Ausblick: "Das Geschäftsjahr 2024 ist auf dem besten Weg, unser bislang stärkstes zu werden, was auf die anhaltende Stärke unseres differenzierten Geschäftsmodells und unseren Fokus auf profitable globale Märkte für medizinisches Cannabis zurückzuführen ist."

>Übernahme von MedReleaf Australia

Zeitgleich gab Aurora Cannabis bekannt, dass eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens die verbleibenden rund 90 Prozent der Kapitalanteile von Indica Industries Pty Ltd ("MedReleaf Australia") erworben hat. MedReleaf Australia ist seit 2017 ein strategischer Partner von Aurora und weltweit die Nr. 2 auf dem schnell wachsenden australischen Markt für medizinisches Cannabis. "Die Übernahme von MedReleaf Australia wird Aurora zum größten globalen Unternehmen für medizinisches Cannabis auf landesweit legalen Märkten machen und es uns ermöglichen, unseren Erfolg bei der Bereitstellung von Cannabis in pharmazeutischer Qualität in 15 Ländern zu nutzen. Es wird erwartet, dass MedReleaf Australia sofort positiv zum bereinigte EBITDA1 beiträgt, während damit unser Weg, in diesem Jahr einen positiven Free Cashflow1 zu generieren, beschleunigt wird.



Redaktion finanzen.at