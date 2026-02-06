Aurora Cannabis legte Quartalsergebnis vor

Aurora Cannabis hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,03 CAD gegenüber 0,580 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 94,2 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 88,2 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at